Marbach am Neckar: Polizei fahndet nach geflüchtetem Mann

Marbach / Kreis Ludwigsburg. Am Mittwoch, den 21. August 2024, fand in Marbach am Neckar ein umfangreicher Polizeieinsatz statt. Die Beamten sind auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der im Rahmen polizeilicher Maßnahmen nach einer verdächtigen Beobachtung entkommen konnte.

Der Gesuchte trug zur Tatzeit eine grüne Cargohose und ein blau-weißes Polo-Shirt und floh von der Steinerstraße in Richtung Innenstadt.

Zur Unterstützung sind zahlreiche Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber und die Hundestaffel im Einsatz. Die Polizei teilt mit, dass von dem Vorfall keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht.

Weitere Informationen werden folgen.