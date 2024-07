Herrenberg: Senior flippt aus

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Café in der Stuttgarter Straße in Herrenberg zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Ein 78-jähriger Mann verlor vor den Augen der aufgebrachten Gäste die Beherrschung und griff mit seiner Krücke mehrfach auf die Tische im Außenbereich ein. Der Wirt des Lokals wurde lautstark beschimpft und beleidigt.

Als ein 43-jähriger Zeuge versuchte, die Situation zu schlichten, ging der Senior auch auf ihn los und verlor sich in eine Wutausbruch. Als die Polizei alarmiert wurde, konnten die Beamten des Polizeireviers Herrenberg den 78-Jährigen jedoch aufhalten und ihm Handschließen anlegen.

Danach wurde er in Gewahrsam genommen und musste bis zum Abend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers bleiben.

Der Senior wird sich voraussichtlich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.