Weilimdorf: 8-Jährige sexuell bedrängt – Phantombild veröffentlicht

Fahndung nach Verdächtigem nach sexuellem Übergriff auf 8-jähriges Mädchen

Stuttgart – Die Kriminalpolizei veröffentlicht heute ein neues Phantombild eines Mannes, der im Verdacht steht, ein achtjähriges Mädchen am 3. Juni 2024 unterhalb der Thaerstraße sexuell bedrängt und missbraucht zu haben.

Die Ermittler haben in den letzten Tagen eine schwarze Jacke des Herstellers Engelbert-Strauss am Tatort gefunden, die möglicherweise vom Verdächtigen getragen und im Anschluss in ein Gebüsch geworfen wurde.

Der Verdächtige ist ein Mann zwischen 18 und 20 Jahren alt, mit heller Haut und kurzen schwarzen Haaren. Er trug am Tatort eine schwarze Softshell-Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Mann oder die Jacke erkennen können. Es gibt sich bitte unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei melden.