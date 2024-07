Bopfingen: Mutter verletzt 4-jähriges Kind mit Messer

Am Donnerstagmittag ereignete sich in Bopfingen ein Vorfall, bei dem eine 33-jährige Frau ihr 4-jähriges Kind lebensgefährlich verletzt hat. Die Tat geschah in einer Jugendheim in Unterriffingen, während sie sich im Beisein von einem Schuss aus einer Waffe befand.

Die Polizei erhielt den Notruf um 13:45 Uhr und gab die Verfolgungsfahndung bekannt. Die mutmaßliche Täterin flüchtete mit ihrem 13-jährigen Sohn in einem Auto.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug mit den beiden Personen gegen 17:45 Uhr auf der A72 an der Anschlussstelle Zwickau-Ost durch die Polizei festgestellt und angehalten werden.

Die 33-Jährige wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen und ihrem Sohn wurde unverletzt in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Im Auto fanden die Beamten ein Messer und eine Schreckschusswaffe.

Das 4-jährige Opfer wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo es ärztlich behandelt wird und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei Aalen ermitteln noch immer die Hintergründe des Vorfalls.