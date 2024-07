Backnang: Polizei nach versuchtem Banküberfall im Einsatz

Backnang. Im Stadtgebiet von Backnang sind derzeit polizeiliche Fahndungsmaßnahmen im Gange, nachdem ein unbekannter Mann am Donnerstag gegen 14.20 Uhr ein Bankgebäude in der Straße Am Obstmarkt betreten und einen versuchten Banküberfall verübt hat.

Nach dem Vorfall flüchtete der Täter. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt: Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und etwa 170 Zentimeter groß. Seine Statur wird als korpulent bezeichnet. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Baseballcap.

Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Die Kripo Waiblingen bittet nun um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen. Insbesondere wichtig ist es, ob eine verdächtige Person in der Nähe des Tatortes vor oder nach dem Überfall auffiel. Die Polizei bittet, keine verdächtigen Personen anzusprechen, sondern direkt die Polizei zu informieren, da der Täter möglicherweise bewaffnet ist.

Wir weisen darauf hin, dass die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zum Tatgeschehen geben kann. (pol/gm)