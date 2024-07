Pedelec-Lenkerin bei Verkehrsunfall in Ludwigsburg schwer verletzt

Ludwigsburg. In der frühmorgendlichen Stunde am Dienstag kam es in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57 Jahre alte Pedelec-Lenkerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallstatte ereignete sich gegen 7:45 Uhr auf dem Gehweg der Hoferstraße, als die 57-Jährige in Richtung Bahnhof unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich zur Pflugfelderstraße kollidierte die Pedelec-Lenkerin mit einer 15 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin, die zuvor die Pflugfelderstraße in Richtung Hoferstraße überquert hatte. Die E-Scooter-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen trugen bei dem Unfall keine Helme.

Der entstandene Sachschaden soll sich auf etwa 70 Euro belaufen. Der Rettungsdienst brachte die 57-Jährige ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Der genaue Umstand des Unfalls ist noch unklar und wird von den Ermittlern untersucht.