Fahrverbot: Ferrari rast durch Fellbach

Am Samstagmorgen geriet ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Ferrari Potofino in eine polizeiliche Laserkontrolle auf der Stuttgarter Straße in Richtung Fellbach.

Das Messergebnis war beeindruckend: Der Ferrari fuhr mit 111 km/h, was 57 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit lag.

Die Polizei nahm den 29-Jährigen daraufhin fest und stellte ihn einer Geschwindigkeitsüberschreitung zur Last.

Ihm droht nun ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte im Bundeszentralregister und ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.