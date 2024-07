Video: Feuer am Böblinger Bahnhof

Der Reporter war zufällig am Dienstag mittag bei einem Feuerwehr-Einsatz dabei. Rund 10 Löschwagen waren dabei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter hat vor kurzem über eine Brandserie in Stuttgart berichtet. Am Dienstag mittag geriet er selbst in einen Feuerwehr-Einsatz am Böblinger Bahnhof. Es roch nach Rauch und Blaulicht überall.

In einem Gebäude nahe des Bahnhofs Böblingen war Alarm ausgelöst worden. 3 Polizeistreifen schauten vorbei und 10 Löschwagen versuchten das Feuer zu löschen. Das Video hierzu gibt es in unserem beliebten Video Channel.

Für die heißen Tage im Juli und August hofft der Reporter auf Einsicht und Vernunft bei allen möglichen „Feuerteufeln“.

