Aggressiver Bettler in Aalen: Polizei bittet um Hinweise

In Aalen sorgt ein aggressiver Bettler für Aufsehen. Am Montagnachmittag sprach ein 31-jähriger Mann Passanten an und bettelte um Bargeld. Dabei ging er äußerst aufdringlich und bedrohlich vor und erzählte falsche Geschichten über angeblich kranke Kinder und eine kranke Ehefrau.

Es gibt Hinweise darauf, dass der Mann in den letzten Wochen mit derselben Masche eine Vielzahl von Personen angesprochen hat und so betrügerisch Geld erlangte.

Der Beschriebene wird als korpulent mit schwarzen Haaren und einem kurzen Vollbart beschrieben. Am Montag trug er eine graue Jeans, eine schwarze Jacke und schwarze Sneakers. Personen, die ebenfalls von diesem Mann angesprochen wurden oder ihm Geld gegeben haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.