Vaihingen an der Enz: 34-Jähriger randaliert in derInnenstadt

Der 34-jährige Mann sorgte am Donnerstag in Vaihingen an der Enz für Aufsehen, als er in der Innenstadt randalierte. Laut Polizeiangaben war der Mann stark alkoholisiert und sprach zunächst aggressiv Passanten an. Vor einem Eiscafé warf er dann eine Glasflasche auf den Boden. Anschließend beleidigte er einen Mann vor einem Geschäft, der ihm den Zutritt verwehrte. Zudem warf er eine Glasflasche auf einen geparkten Fiat, bevor die Polizei ihn im Bereich des Marktplatzes stellen konnte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr, woraufhin die Polizei den randalierenden Mann in Gewahrsam nahm. Der genaue Grund für sein Verhalten ist bisher nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass der Alkoholeinfluss eine Rolle spielte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung gegen den 34-jährigen Mann.