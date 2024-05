Stuttgart-Stammheim: Seniorin fährt gegen Hauswand

Eine 83-jährige Frau wurde am Dienstag bei einem unglücklichen Verkehrsunfall im Junkerweg in Stuttgart-Stammheim leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 09.50 Uhr, als die Seniorin versuchte, mit ihrem BMW in die Garage zu fahren.

Bei dem Manöver kam es vermutlich zu einem Bedienfehler, wodurch der BMW einen Bogen fuhr, gegen einen geparkten Opel stieß und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Glücklicherweise waren Rettungskräfte schnell vor Ort und kümmerten sich um die verletzte Frau. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die 83-Jährige hatte offenbar Glück im Unglück, dass sie nur leicht verletzt wurde und der Unfall nicht noch schlimmere Folgen hatte. (pol/gm)