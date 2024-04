Ludwigsburg: 24-Jähriger greift zufällige Passanten an – Festnahme

Ludwigsburg: Am Dienstagvormittag hat ein 24-jähriger Mann zufällige Passanten angegriffen aber konnte daraufhin von der Polizei festgenommen werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr in der Unteren Reithausstraße in der Nähe eines Einkaufszentrums.

Der Tatverdächtige griff zunächst einen Passanten an, indem er ihm ohne ersichtlichen Grund mit einem Stuhlbein gegen den Oberschenkel schlug. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Wenig später meldete sich ein 72-jähriger Mann über den Notruf und berichtete, dass er ebenfalls von dem jungen Mann angegriffen worden sei.

Der Senior wurde mehrfach mit einem Holzstab geschlagen und erlitt dabei Verletzungen am Kopf, Rücken und Beinen. Er suchte Schutz in dem Einkaufszentrum, während der Angreifer kurzzeitig versuchte, ihn zu verfolgen, dann aber in Richtung Bogenstraße floh. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter im Rahmen einer Fahndung auf einem Fußweg zwischen der Straße „Schützenplatz“ und der Bogenstraße stellen. Bei seiner Festnahme wurde ein Küchenmesser bei ihm gefunden, das jedoch nicht zum Einsatz kam.

Der 24-Jährige steht im Verdacht, beide Angriffe begangen zu haben, und wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Attacken dauern an.