Stuttgart-Münster: 26-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Stuttgart. Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Münster wurde am Montagnachmittag ein 26-jähriger Mann schwer verletzt. Der Brand brach gegen 15.30 Uhr in einer Wohnung in der Nagoldstraße aus, was von mehreren Bewohnern bemerkt wurde, die sofort den Notruf alarmierten.

Die Polizei traf am Ort des Geschehens ein, um den Mann schwerverletzt vor dem Gebäude liegend vorzufinden. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten den Verletzten und brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in der Wohnung des 26-Jährigen, die sich im zweiten Obergeschoss befindet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, wobei die genaue Ursache des Brandes noch ermittelt werden muss.

Die Polizei setzt ihre Untersuchungen fort, um den genauen Hergang des Brandes aufzuklären.