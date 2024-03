Böblingen: Frau durch spritzendes Fett verletzt

In der Karlstraße in Böblingen waren Feuerwehr und Polizei am Montagabend gegen 22.40 Uhr im Einsatz, als eine Bewohnerin einer Wohnung durch spritzendes Fett verletzt wurde. Offenbar hatte die Frau versucht, rauchendes Fett zu löschen, das sie zum Kochen erhitzt hatte.

Als sie Wasser in das heiße Fett goss, spritzte es unkontrolliert und traf ihr Gesicht. Die Schwere der Verletzungen ist bisher nicht bekannt, jedoch wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, um medizinisch versorgt zu werden.

Glücklicherweise blieben die übrigen Familienmitglieder unverletzt und konnten in der Wohnung verbleiben. Laut den Informationen der Polizei entstand am Gebäude kein Sachschaden durch den Vorfall.