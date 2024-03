Ludwigsburg: Polizeieinsatz an Tankstelle nach Schüssen

Am Sonntagabend wurde die Polizei zu einer Tankstelle in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg gerufen, nachdem ein Zeuge beobachtet hatte, wie mehrere Personen dort mit einer Schusswaffe hantierten und sogar Schüsse abgaben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, um der Situation Herr zu werden.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, befanden sich sieben junge Männer auf der Rückseite der Tankstelle. Nach den Schilderungen des Zeugen wurden sie aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Sechs der Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren folgten dieser Anweisung, während ein 24-Jähriger sich gegen die Festnahme wehrte und unter Einsatz von körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden musste.

Bei der Durchsuchung der Männer wurde bei einem 23-Jährigen eine Schreckschusswaffe gefunden. Obwohl er im Besitz eines kleinen Waffenscheins war, um die Waffe zu führen, war es ihm nicht erlaubt, sie abzufeuern. Die Waffe wurde sicher gestellt und die Ermittlungen laufen noch.

Gegen den 24 Jahre alten Mann wurden Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, da bei ihm auch ein Joint gefunden wurde. Die restlichen Männer waren unauffällig und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.

Insgesamt wurden alle sieben Männer vorübergehend festgenommen, aber nach den notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Schussabgabe an der Tankstelle gehen weiter.