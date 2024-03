Gerlingen: Kind angefahren – Polizei sucht Zeugen

Gerlingen. Am Donnerstag, den 14. März 2024, ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße in Gerlingen ein Unfall, bei dem glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt wurde. Eine 37-jährige Frau überquerte die Hauptstraße auf Höhe der Urbanstraße in Richtung Rathausplatz. Sie schob einen Kinderwagen, in dem sich ein Kleinkind befand, und begleitete daneben ein fünfjähriges Mädchen.

Um sicher auf die andere Straßenseite zu gelangen, nutzte die Frau den Fußgängerüberweg. Als sie diesen bereits betreten hatten, näherte sich ein 66-jähriger Sprinter-Fahrer. Möglicherweise übersah er die Personen auf dem Zebrastreifen zunächst, bremste zu spät und kollidierte mit dem Kind, das gegen den Kinderwagen geschleudert wurde, aber zum Glück keine Verletzungen erlitt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen in der Nähe des Fußgängerüberwegs, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und wichtige Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Die Polizei in Gerlingen bittet daher Zeugen, sich zu melden unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de. Jede Information kann helfen, den genauen Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren und eventuelle Folgemaßnahmen einzuleiten.