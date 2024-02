Backnang: Polizeieinsatz wegen waffenähnlichem Gegenstand

In Backnang musste die Polizei am Mittwochnachmittag an einer Bushaltestelle in der Sulzbacher Straße eingreifen. Passanten hatten die Beamten alarmiert, da eine Frau dort mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierte. Die Situation war besorgniserregend, weshalb die Polizei schnell vor Ort war.

Die Streifenbeamten trafen die Frau an der Haltestelle an und forderten sie auf, den Gegenstand abzulegen. Die Aufforderungen wurden von der 60-jährigen Verursacherin jedoch ignoriert, woraufhin die Einsatzkräfte eingreifen mussten. Die Frau wurde überwältigt und der vermeintliche schusswaffenähnliche Gegenstand stellte sich als Trinkgefäß heraus, das bei dem Einsatz zerbrach.

Die Polizei hat den Gegenstand sichergestellt und ein Verfahren gegen die Frau eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob die Kosten für den Polizeieinsatz der Verursacherin in Rechnung gestellt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.