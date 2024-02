Sexuelle Belästigung in der S-Bahn von – Zeugen gesucht

In der S-Bahn in Stuttgart-Mitte kam es zu einem Fall von sexueller Belästigung. Eine 20-jährige Frau wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 02.15 Uhr von einem Unbekannten belästigt.

Der Täter zeigte der jungen Frau pornografische Videos und berührte sie unsittlich, während er sich selbst im Intimbereich oberhalb der Hose massierte. Der Täter wird als etwa 21 Jahre alt, schlank, zirka 170 Zentimeter groß, mit kurzen schwarzen glatten Haaren und Bart beschrieben.

Er trug eine blaue Jeansjacke und -hose, sowie ein Handy mit schwarzer Hülle bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.