Stuttgart-Mitte: 17-Jährige sexuell bedrängt

Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Montag an der Königstraße in Stuttgart-Mitte, als eine 17-Jährige von einem Unbekannten sexuell bedrängt wurde. Die junge Frau war gegen 10.00 Uhr zu Fuß in einer Passage unterwegs, als der Täter sie an der Schulter griff und sie in eine Ecke drängte.

Dort bedrohte er sie mit einer Glasfassade dicht gegen ihr Körper und versuchte, sie zu küssen. Anschließend versuchte er, seine Hand in ihre Jeans zu schieben, um sie im Intimbereich zu berühren.

Der 17-Jährigen gelang es sich loszureißen und zu flüchten. Der Täter wird von der Polizei als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben und trug bei dem Vorfall eine glänzende, schwarze Daunenjacke.

Die Ermittler bitten dringend Zeugen, die möglicherweise Hinweise oder Informationen über den Vorfall oder den Täter haben, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.