Backnang: Psychisch auffällige Frau sorgt für Einsatz der Polizei

Die Backnang Polizei wurde am Sonntagnachmittag durch das Verhalten einer 35-jährigen Frau stark beansprucht. Die Frau rief unnötigerweise mehrfach bei der Polizei an, klingelte mehrfach am Gebäude und warf Gegenstände gegen die Fenster der Polizeiwache.

Glücklicherweise entstand dabei kein Schaden. Es wurde schnell klar, dass die Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.Um die Situation zu beruhigen und der Frau Hilfe zukommen zu lassen, wurde sie von der Polizei in eine Fachklinik gebracht.

Dabei wehrte sich die Frau jedoch gegen die Beamten und trat um sich. Bei diesem Vorfall wurde auch eine Beamtin leicht verletzt.