Waiblingen: Mann mit Messer attackiert

Am Donnerstagabend um 22 Uhr ereignete sich am Alten Postplatz in Waiblingen ein Vorfall, bei dem zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren beteiligt waren. Der 30-Jährige forderte von seinem Kontrahenten das ihm geliehene Geld zurück, woraufhin dieser die Forderung ablehnte.

Als Reaktion zog der 37-Jährige ein Messer hervor und verletzte den jüngeren Mann an der Schulter. Beide entfernten sich daraufhin vom Tatort, wobei der Verletzte später in der Asylunterkunft Innere Weidach aufgefunden wurde.

Der Rettungsdienst wurde verständigt und brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (kai)