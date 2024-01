Brand in Markgröningen: Vier Todesopfer nach Wohnhausbrand

(Update-Meldungen)

Am Mittwoch (24.01.2024) kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Markgröningen, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.

Die polizeiliche Spurensicherung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die beiden hauptsächlich betroffenen Gebäude wurden freigegeben, so dass Bewohnerinnen, Bewohner und Angehörige die Wohnungen wieder betreten können.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern nach wie vor an und werden von einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg unterstützt.

Wie bereits berichtet, kamen bei dem Brand in einem Wohnhaus in Markgröningen drei Menschen ums Leben. Dabei handelt es sich um zwei 68 und 38 Jahre alte Frauen sowie einen 32-jährigen Mann. Alle drei waren im Brandobjekt wohnhaft.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat ihre Arbeit aufgenommen und wird durch Kriminaltechniker des Landeskriminalamts Baden-Württemberg unterstützt.

Wie bereits mitgeteilt sind zwei Mehrfamilienhäuser derzeit unbewohnbar. Die Messungen der Feuerwehr in einem weiteren angrenzenden Gebäude ergaben keine Schadstoffbelastungen, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Über den Gesundheitszustand der drei Verletzten liegen aktuell keine neuen Erkenntnisse vor.

Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht abschließend bekannt. Erste Schätzungen belaufen sich auf rund 700.000 Euro.

Update (25.01.2024):

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024 erlag eine 33 Jahre alte Frau in einem Krankenhaus in Ulm ihren schweren Verletzungen. Die Anzahl der Todesopfer nach dem verheerenden Brand stieg damit auf vier Personen an. Eine weitere Person befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung.