Herrenberg: Unbekannter attackiert und verletzt 19-Jährige

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit in einem Fall von sexueller Belästigung und Körperverletzung, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Parkhaus in der Bronnstraße in Herrenberg ereignete. Eine 19-jährige Frau war dabei, das Parkhaus von der Küfergasse aus zu betreten. Als sie das Treppenhaus hinunterging und durch eine Tür ins Parkhaus gelangte, traf sie auf den Täter.

Dieser schlug ihr zunächst auf den Po, als er an ihr vorbeiging. Die junge Frau sprach ihn daraufhin an, woraufhin der Unbekannte sie ins Gesicht schlug und anschließend ins Parkhaus flüchtete. Die Frau wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er ist circa 180 cm groß, hat kurze hellbraune Haare, die seitlich rasiert sind. Seine Haare waren am Oberkopf nach links gekämmt. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Sporthose.

Zudem war in seinem rechten Ohr ein dicker silberner Ohrring zu sehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden, falls sie Hinweise zu dem Vorfall geben können.