Waiblingen: Festnahme – Falscher Polizeibeamter versucht Renter zu betrügen

Polizeirichter erlässt Haftbefehl gegen Betrüger, der als Polizeibeamter auftrat

Eine ältere Dame wurde gestern Opfer eines Betruges in Waiblingen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief sie an und behauptete, ihr Haus sei von Einbrechern bedroht. Um ihre Wertsachen zu schützen, sollte sie diese einem Kollegen übergeben.

Dieser Mann, der sich als Polizist ausgab, kam gegen 13:00 Uhr zum Haus der Dame und nahm Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 4000 Euro mit. Die echte Polizei konnte den Verdächtigen kurz nach der Tat in der Nähe des Hauses festnehmen und stellte die gestohlenen Wertgegenstände sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 27-jährige Syrer am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Verdächtige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.