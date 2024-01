Drei Tote bei Brand in Markgröningen

Drei Menschen sind am Mittwoch (24.01.2024) bei einem Wohnhausbrand in Markgröningen ums Leben gekommen. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Das Feuer brach in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Auf Hart“ aus und breitete sich schnell aus.

Auch die benachbarten Gebäude wurden von der starken Rauchentwicklung beeinträchtigt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei evakuierten alle drei Gebäude. Bei den Löscharbeiten wurden drei Personen leblos im Wohnhaus aufgefunden, während drei weitere verletzt wurden und medizinisch versorgt werden.

Es wurden auch drei tote Hunde aus dem Gebäude geborgen. Das betroffene Wohnhaus und das unmittelbar benachbarte Gebäude sind vorerst unbewohnbar. Die Feuerwehr führt derzeit Messungen in einem dritten Haus durch. Die Stadt Markgröningen kümmert sich um die vorübergehende Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner der drei betroffenen Gebäude.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Spurensicherung durchführen, sobald die Gebäude freigegeben sind.