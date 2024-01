Charlottenplatz: 15-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart-Mitte. Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz am Po berührt. Das Mädchen fuhr gegen 12.15 Uhr mit einer Rolltreppe aufwärts in die Zwischenebene der Haltestelle.

Am Ende der Rolltreppe näherte sich ihr der Unbekannte von hinten und fasste dem Mädchen ans Gesäß. Kurz darauf entschuldigte sich der Täter, als das Mädchen ihn zurechtwies, grinste er nur und lief davon.

Der Unbekannte war zirka 40 Jahre alt, hatte einen braunen Oberlippen- und Vollbart, trug eine graue Beanie-Mütze, eine übergroße Jacke, blaue Jeans und braune Stiefel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (pol/gm)