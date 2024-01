Zeugenaufruf: Unfall in Schwäbisch Hall – Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 12:40 Uhr in der Straße Im Hardt in Schwäbisch Hall. Ein 36-jähriger Fußgänger wurde von einem silbernen Audi A6 Kombi erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Fahrer des Audi, ein 33-Jähriger, floh nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Es besteht der Verdacht, dass sich vor dem Unfall Streitigkeiten zwischen den beiden Männern abspielten.

Die örtliche Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen zum silbernen Audi A6 Kombi oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 bei der Kripo zu melden.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang noch unklar, daher hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Fall aufklären zu können. Jegliche Zeugenaussagen könnten von entscheidender Bedeutung für die laufenden Ermittlungen sein.

Es gilt zu betonen, dass Zeugen, die bereits vor oder nach dem Unfall verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem silbernen Audi A6 Kombi bemerkt haben, dringend gebeten werden, ihre Beobachtungen der Polizei mitzuteilen. Jede Information, auch wenn sie auf den ersten Blick unbedeutend erscheint, könnte sich als wichtiges Puzzlestück für die Ermittler erweisen. Jeder Hinweis kann zur Aufklärung des Falles beitragen und die verantwortliche Person zur Rechenschaft ziehen.

Die Polizei hofft, dass dieser Zeugenaufruf dazu beiträgt, den flüchtigen Fahrer des Audi A6 Kombi zu identifizieren und für den Unfall zur Verantwortung zu ziehen.