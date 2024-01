Dagersheim: Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle gesucht

Am Montagabend ereignete sich in Dagersheim ein Raubüberfall auf eine Tankstelle. Eine 39-jährige Mitarbeiterin wurde von einem unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aus der Kasse aufgefordert. Die Mitarbeiterin blieb standhaft und verwies den Täter schließlich aus der Tankstelle. Dieser floh daraufhin ohne Beute in Richtung Talblickweg. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden.

Der gesuchte Mann wird als etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er soll dunkle Augen und einen Bartansatz haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke der Marke „Fila“ mit blau-weißem Reißverschluss und Logo auf der Brust. Zudem hatte er ein Tuch mit dunklem Camouflage-Muster über die Nase gezogen, eine schwarze Mütze auf dem Kopf sowie schwarze Handschuhe mit gelbem Aufdruck an. Auffällig waren außerdem eine schwarze Stoffhose und schwarze Schuhe mit weißen Nähten.

Die Kriminalpolizei konnte im Zuge der Ermittlungen Aufnahmen einer Überwachungskamera sichern, auf denen ein Tatverdächtiger zu sehen ist.

Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Identität der auf den Bildern abgebildeten Person machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800 110025 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegengenommen.