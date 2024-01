Brand in Waiblingen-Neustadt

Waiblingen. Gestern ereignete sich in einem Gebäude mit Mehrfamilienhäusern in der Neustadter Hauptstraße in Waiblingen-Neustadt ein Brand. Um etwa 13 Uhr wurden die Rettungsdienste über das Feuer im Keller des Gebäudes informiert.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt 70 Feuerwehrleuten vor Ort und konnte das Feuer schließlich erfolgreich löschen.

Laut bisherigen Informationen erlitten fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses eine Vergiftung durch Rauchgas, außerdem wurde ein Feuerwehrmann bei seinem Einsatz leicht verletzt.

Sowohl das Gebäude als auch ein neben dem Haus geparkter Porsche, der ebenfalls beschädigt wurde und in Brand in Neustadt geriet, erlitten einen Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Die örtliche Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und überprüft derzeit, ob möglicherweise eine unbeaufsichtigte Kerze den Brand ausgelöst haben könnte.