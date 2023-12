Winnenden: Streitigkeiten auf der Marktstraße

Am Sonntag gegen 11:15 Uhr fertigte eine bislang unbekannte Frau Fotos vom Torturm auf der Winnender Marktstraße. Dadurch fühlte sich ein 29-Jähriger belästigt, da er dachte, dass er fotografiert wurde. Er beschimpfte die Frau lautstark und hielt dabei ein Taschenmesser in der Hand, das er zuvor aus seinem Hosenbund gezogen hatte. Eine sofortige Fahndung nach dem 29-Jährigen mit mehreren Streifen der Polizeireviere Winnenden, Waiblingen, Backnang und Fellbach führte schließlich zum Auffinden der Person. Da er einen stark verwirrten Eindruck machte, wurde er in die Psychiatrie verbracht.

Auf den ca. 50 Meter entfernt stattfindenden Weihnachtsmarkt hatte die Auseinandersetzung und der darauffolgende Polizeieinsatz keine Auswirkung. Die geschädigte Frau, die durch den 29-Jährigen beschimpft wurde, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden zu melden. Tel.: 07195 6940