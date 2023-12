Tödlicher Wohnungsbrand in Weilheim/Teck

Kreis Esslingen. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde in der Egelsbergstraße ein schrecklicher Wohnungsbrand gemeldet, bei dem ein Bewohner ums Leben kam. Gegen 05.00 Uhr informierte eine Bewohnerin über den Notruf die Behörden über den Brand in dem Mehrparteienhaus. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei wurde auch die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Brandort gerufen. Leider konnte die Feuerwehr bei den Löscharbeiten nur noch den leblosen Körper eines 82-jährigen Bewohners aus der betroffenen Wohnung bergen.

Die anderen vier anwesenden Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Die Flammen griffen noch vor Ankunft der Feuerwehr auf den Dachstuhl über, wodurch das gesamte Gebäude unbewohnbar wurde. Die Stadt kümmerte sich um die vorübergehende Unterbringung der Bewohner. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Während der Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.