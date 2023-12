Zuffenhausen: Einbrecher schlägt auf Hotelgast ein und wird festgenommen

Stuttgart. Ein 47-jähriger Einbrecher wurde am Dienstag von Polizeibeamten in Stuttgart-Zuffenhausen festgenommen. Er wird verdächtigt, in ein Hotelzimmer eingebrochen zu sein und einen Bewohner angegriffen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr in einem Hotel an der Straßburger Straße, als der Tatverdächtige ein Fenster einschlug und in das Zimmer eindrang. Ein 60 Jahre alter Hotelgast erwischte den Einbrecher dabei. Der Tatverdächtige griff den Hotelgast mit einem Wasserkocher an und versuchte zudem, sein Mobiltelefon zu stehlen.

Die alarmierte Polizei nahm den 47-Jährigen noch vor dem Hotel fest. Der litauische Staatsangehörige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.