Tödlicher Verkehrsunfall bei Schwäbisch Hall

Bei einem tragischen Unfall am Montag um 19:05 Uhr wurde ein 71-jähriger Fahrer auf der B 290 von Blaufelden nach Rot am See tödlich verletzt. Der Mann verlor aufgrund der schneeglatten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 33-jährigen Autofahrers.

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren aus Rot am See und Gerabronn, die mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort waren, befreit werden. Leider verstarb der 71-jährige Unfallverursacher noch am Unfallort aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße vollständig gesperrt werden, doch um 22:30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Eine Umleitung wurde von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Blaufelden eingerichtet. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter zur Untersuchung hinzugezogen.