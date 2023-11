Korntal-Münchingen: Zeugen für Angriff auf 40-Jährigen gesucht

Die Polizei in Korntal-Münchingen ist auf der Suche nach Zeugen einer Körperverletzung, die am Samstag (25.11.2023) gegen 22:45 Uhr an der Haltestelle „Rührberg“ der Strohgäubahn stattfand. Ein 40-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sprach in der Bahn zwei Jugendliche an und untersagte ihnen das Rauchen ihrer E-Shishas.

Als die Bahn an der Haltestelle ankam, erteilte der Sicherheitsmitarbeiter den beiden Hausverbot für die Strohgäubahn und wies sie nach draußen. Einer der Jugendlichen trat den 40-Jährigen daraufhin gegen den Brustkorb und beleidigte ihn. Der zweite Täter, der noch nicht identifiziert wurde, schlug dem Mann ins Gesicht, woraufhin es zu einem Gerangel kam und der Sicherheitsmitarbeiter zu Boden ging. Anschließend schlugen und traten die beiden Täter auf den Mann ein und flüchteten zu Fuß in Richtung Weilimdorfer Straße.

Die Täter waren etwa 16 Jahre alt, einer von ihnen hatte kurze, schwarze gelockte Haare, die seitlich rasiert waren, sowie einen leichten Oberlippenbart. Er war etwa 165 cm groß und trug eine schwarze Winterjacke, ein helles T-Shirt und eine dunkle Jeans. Der zweite Täter hatte ebenfalls einen leichten Oberlippenbart, war etwa 180 cm groß und trug eine helle Schildmütze. Er war mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Details an der Seite bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.