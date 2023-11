Marbach am Neckar: Unbekannter kollidiert mit Linienbus und flüchtet

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt wegen Fahrerflucht gegen einen unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Murr und Marbach am Neckar in einen Unfall verwickelt war.

Der Verdächtige, der vermutlich einen weißen Transporter fuhr, wollte laut aktuellen Ermittlungen an der Kreuzung der L1100 mit der Bottwartalstraße und der Benninger Straße nach rechts in Richtung Benningen abbiegen. Allerdings befand er sich auf der Geradeausspur in Richtung Marbach am Neckar und versuchte offenbar, sich zwischen einem PKW und einem Linienbus auf die Rechtsabbiegespur zu drängen.

Dabei stieß er seitlich gegen den Linienbus, wodurch ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Die Polizei bittet dringend um weitere Zeugenaussagen und ist unter der Telefonnummer 07144 900-0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de erreichbar, um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug zu erhalten. (pol/gm)