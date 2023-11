Tödlicher Unfall auf der B10 bei Ebersbach: Autofahrer kommt ums Leben

Bei einem schweren Unfall auf der B10 bei Ebersbach kam am Donnerstagmorgen ein Autofahrer ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart im Baustellenbereich. Ein Mercedes überschlug sich und geriet in Flammen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge war möglicherweise ein zweites Fahrzeug am Unfall beteiligt, die genauen Details sind jedoch noch unklar. Als die Einsatz- und Rettungskräfte eintrafen, war das andere Fahrzeug bereits nicht mehr am Unfallort. Der Mercedes brannte vollständig aus und für den Fahrer kam leider jede Hilfe zu spät. Um die genaue Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen, der den Unfallhergang untersuchen wird.

Zurzeit ist die B10 in Richtung Stuttgart weiterhin gesperrt und die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei Ulm wird weitere Informationen zum Unfall bekanntgeben, sobald diese vorliegen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.