Böblingen: Auseinandersetzung eskaliert – 28-Jähriger mit abgebrochener Flasche verletzt

Die genauen Hintergründe einer Auseinandersetzung, die am Samstagmorgen gegen 04.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen stattfand und zu Streitigkeiten zwischen einem 30-jährigen Mann und einer Gruppe von sechs bis acht Männern führte, sind noch unbekannt. Berichten zufolge wurde der 30-Jährige körperlich von dieser Gruppe angegriffen.

Als Reaktion darauf soll er einen 28-Jährigen aus der Gruppe mit dem abgebrochenen Teil einer Glasflasche am Hals verletzt haben. Anschließend floh der 30-Jährige zu Fuß zum Bahnhof Böblingen, stieg in ein Taxi und versuchte zu entkommen.

Die Gruppe folgte ihm und forderte ihn auf, aus dem Taxi auszusteigen. Dabei schlugen und traten sie wiederholt gegen das Fahrzeug und beschädigten es. Bevor weitere Übergriffe stattfinden konnten, griff die alarmierte Polizei am Bahnhof ein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern. (red/kai)