Schwäbisch Gmünd: Tödlicher Unfall eines Pedelec-Fahrers

Am Samstag um 12:12 Uhr wurde eine Anwohnerin in Schwäbisch Gmünd auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam und alarmierte daraufhin umgehend die Polizei und den Rettungsdienst.

Nach den bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall wie folgt: Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer war auf der Straßdorfer Straße bergauf unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Zu diesem Zeitpunkt trug er einen Helm. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 63-jährige noch an der Unfallstelle.