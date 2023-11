Geislingen: Autofahrer verunglückt tödlich

Türkheim: Am frühen Morgen ereignete sich ein tragischer Unfall auf der L1230, bei dem ein 40-jähriger Mann sein Leben verlor. Gegen 5.45 Uhr war der Fahrer mit seinem Mercedes auf dem Weg von Türkheim nach Nellingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn und geriet ins Schleudern. Es kam zu einer frontal Kollision mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der ordnungsgemäß fuhr. Trotz unmittelbar eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuche erlag der 40-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der 58-jährige Lastwagenfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Um die genaue Unfallursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Ulm die Anordnung eines Gutachtens veranlasst. Der beteiligte Sattelzug hatte gefahrgutrechtlich zugelassene Stoffe geladen, wobei die Ladung keinen Schaden davontrug. Die örtliche Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Der Sachschaden an den stark beschädigten Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen musste die Landesstraße vorübergehend vollständig gesperrt werden. Die Sperrung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch in Kraft (Stand: 20.11.23, 10:00 Uhr). Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun die genauen Umstände.