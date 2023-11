Steinheim an der Murr: Unbekannter beschädigt Fahrrad

Polizei sucht Zeugen Eine 83 Jahre alte Frau wurde Opfer von Vandalismus, als sie am Dienstagmorgen ihr Fahrrad in der Ludwigsburger Straße in Steinheim an der Murr abstellte. Die Frau wollte nur kurz in einer Metzgerei einkaufen, als sie bei ihrer Rückkehr feststellte, dass der Sattel ihres Fahrrads beschädigt war und die vordere Bremsleitung mutwillig durchtrennt worden war.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.