Polizei beschlagnahmt Drogen und Waffen bei Durchsuchungsaktion

Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurden am 27. Oktober mehrere Hundert Ecstasy-Tabletten, etwas Marihuana, eine kleinere Menge Amphetamin, mehrere Tausend Euro Bargeld, zwei Teleskopschlagstöcke und ein verbotenes Messer gefunden. Die Durchsuchungen fanden in verschiedenen Wohnungen im Landkreis Ludwigsburg, im Rems-Murr-Kreis sowie in Stuttgart statt.

Bereits vor den Durchsuchungen hatten umfangreiche Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Rauschgift in nicht geringer Menge stattgefunden. Insgesamt richteten sich diese Maßnahmen gegen acht Personen, darunter eine 36-jährige Frau und sieben Männer im Alter von 29 bis 41 Jahren. Die Durchsuchungen wurden in Ludwigsburg, Remseck am Neckar, Freiberg am Neckar, Asperg, Weinstadt und Stuttgart durchgeführt.

Gegen einen 36- und einen 34-jährigen Tatverdächtigen waren bereits Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragt worden. Diese wurden vollstreckt und die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Eine tatverdächtige Frau und ein 32 Jahre alter Mann wurden vorläufig festgenommen und am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Auch für sie wurden Haftbefehle wegen unerlaubtem Rauschgifthandel erlassen, die in Vollzug gesetzt wurden, und sie wurden ebenfalls in Justizvollzugsanstalten untergebracht. Die festgenommene Frau stammt aus Tschechien, während der Mann deutsch-russischer Staatsangehöriger ist.

Die beschlagnahmten Drogen, das Bargeld sowie die Waffen wurden sichergestellt.