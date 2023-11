Skorpion in Wohnzimmer: 26-Jähriger fängt Tier ein und übergibt es der Polizei

Am Montagabend wurde die Polizei in Backnang über einen ungewöhnlichen Gast informiert: Ein 26-Jähriger meldete, dass er einen Skorpion in seinem Wohnzimmer gefangen hatte. Der etwa 3-5 Zentimeter große Achtbeiner war offenbar an der Wand hochgeklettert, bevor der Mann ihn bemerkte.

Mutig fing er das Tier ein und übergab es einer Polizeistreife. Ein Beamter des Landeskriminalamtes konnte feststellen, dass es sich um einen harmlosen Alpenskorpion handelt.

Wie das Tier nach Backnang gelangte, ist noch unklar.