Crailsheim: Mann entfacht Feuer, bedroht Person mit Messer und leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Abend des 21. Juli wurde gegen 19:40 Uhr ein Vorfall in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Ludwigstraße in Crailsheim gemeldet. Ein Mitarbeiter der Unterkunft gab an, dass ein 21-jähriger Mann ein Feuer entfacht hätte, welches eine potenzielle Gefahr für das Gebäude darstellte.

Ein 30-jähriger Zeuge versuchte das Feuer zu löschen, wurde jedoch von dem jungen Mann mit einem Messer bedroht. Die alarmierten Polizeibeamten wurden ebenfalls von dem 21-Jährigen angegriffen und leisteten Widerstand, während sie versuchten, ihn vom Feuer abzuhalten.

Letztendlich konnte der Mann überwältigt werden und das Feuer wurde mithilfe eines Feuerlöschers erfolgreich gelöscht. Der Täter wurde daraufhin festgenommen und befindet sich nun in Polizeigewahrsam.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen aufgenommen und es werden mehrere Strafanzeigen gegen ihn erhoben.

Weitere Hintergründe zu dem Vorfall in Crailsheim sind bislang nicht bekannt.