Kornwestheim: Kassenautomat in Tiefgarage aufgebrochen

In der Jakobstraße in Kornwestheim wurde in der Nacht auf Donnerstag (09.11.2023) ein Kassenautomat für Parkscheine aufgebrochen. Unbekannte Täter haben den massiven Metallbügel durchtrennt, der als Sicherung diente, um dann das Schloss des Automaten zu manipulieren und ihn zu öffnen. Es wurde ein kleiner Bargeldbetrag gestohlen.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Falls jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden. Die Kontaktdaten sind Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de.