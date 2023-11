Kirchheim: Bei Gegenverkehr überholt und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Kreis Esslingen: Das Polizeirevier Kirchheim sucht dringend Zeugen zu gefährlichen Fahrmanövern sowie einem Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagabend in Jesingen ereignet hat. Laut den derzeitigen Ermittlungen fuhren ein 20-jähriger Lenker eines VW ID.3 sowie ein unbekannter Fahrer eines dunklen BMW gegen 22 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Holzmaden.

Dabei überholten die beiden Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehrs mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Im Bereich der Kirchstraße bogen der VW sowie der BMW nach links in Richtung Ohmden ab. Hierbei verlor der 20-Jährige jedoch die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrspur.

Dabei prallte er gegen einen Laternenmast und ein Gebäude. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden, um weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zum BMW, der in Richtung Ohmden weiterfuhr, bereitzustellen. (pol/gm)