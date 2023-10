Nürtingen: Nach Wurf von Molotowcocktail festgenommen

Kreis Esslingen: Am Sonntagmorgen ereignete sich in Nürtingen ein Vorfall, der für einen jungen Mann nun in Untersuchungshaft endete. Der 26-jährige Mann steht im Verdacht, einen Molotowcocktail gegen ein Wohngebäude in Nürtingen geworfen zu haben.

Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. Jedoch wird dem Mann vorgeworfen, auch den vor dem Gebäude abgestellten Pkw seines Bekannten beschädigt zu haben, indem er die Reifen zerstach.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die nach dem Vorfall eingeleitet wurden, führten schließlich am Sonntagnachmittag zur vorläufigen Festnahme des zunächst flüchtigen Verdächtigen in Hochdorf.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. (pol/aim)