Esslingen: Mann terrorisiert Anwohner – Polizisten verletzt

In Folge des nunmehrigen Verdachts der Verletzung des Hausfriedens sowie der tätlichen Attacke gegen Vollstreckungsbeamte sah sich ein 31-jähriger Verdächtiger im Anschluss an ein Geschehen in den frühen Morgenstunden des Mittwochs im Esslinger Stadtteil Pliensauvorstadt mit einer Verantwortlichkeit konfrontiert.

Gegen 2 Uhr erfolgte die Hinzuziehung der Polizei in die örtliche Parkstraße, nachdem dort ein anfänglich unbekannter Täter widerrechtlich das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses betrat, hierbei erheblichen Lärm verursachte und die Anwohner einschüchterte.

Bis zum Eintreffen des herbeigerufenen Streifenwagens hatte die Person das besagte Anwesen in zunächst unergründlicher Richtung verlassen. Im Verlauf der fieberhaften Fahndungsmaßnahmen erblickte man den 31-Jährigen in unmittelbarer Nähe. Dieser setzte sich nicht lediglich massiv gegen die Kontrolle zur Wehr, sondern griff die Ordnungshüter mit faustähnlichem Schlag sowie Kopfnüssen an, wobei der Einsatz von Pfefferspray demgemäß unumgänglich erschien. Erst auf Bodenkontakt und die Hinzuziehung von Handschellen konnte der augenscheinlich in einem zwanghaften Zustand verharrende Mann heruntergebracht werden. Allerdings erlitten er sowie ein Beamter leichte Verletzungen, welche jedoch keine ärztliche Behandlung erforderten. Der 31-Jährige wurde in eine spezialisierte Klinik eingewiesen. (cw)