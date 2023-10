Stuttgart-Ost /-Untertürkheim: Mann nach sexueller Belästigung festgenommen

In Stuttgart-Ost und -Untertürkheim hat die Polizei am Dienstag einen 53-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem er mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Den Anfang machte eine 29-jährige Supermarktmitarbeiterin, die die Polizei alarmierte, nachdem ein Mann eine Kundin gegen deren Willen am Gesäß berührt hatte.

Der Mann verließ den Markt und ging zur nahegelegenen Stadtbahnhaltestelle Metzstraße, wo er eine Frau am Bahnsteig ungewollt auf den Hals küsste. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, konnte der Mann zunächst unerkannt fliehen.

Etwa eine Stunde später meldete sich eine 45-jährige Frau, die angab, ebenfalls von dem Mann am Gesäß berührt worden zu sein. Als sie ihn daraufhin ansprach, wollte er erneut flüchten, wurde jedoch von einem Zeugen festgehalten.

Der Mann entkleidete sich und manipulierte an seinem entblößten Geschlechtsteil. Ob es sich bei ihm auch um den Täter aus der Neckarstraße handelt, ist noch nicht geklärt. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.