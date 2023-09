Asperg: 45-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

Vermutlich da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, schlug ein 45-jähriger Mann am Montagnachmittag (11.09.2023) in der Stadtmitte in Asperg einen 32 Jahre alten Mann und legte sich anschließend mit der Polizei an.

Der Tatverdächtige soll den 32-Jährigen zunächst nach Drogen gefragt und auf ein „Nein“ mit einem Schlag ins Gesicht reagiert haben.

Die alarmierte Polizei begleitete den 32-Jährigen im Anschluss an die Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung in eine naheliegende Arztpraxis, wo dieser einen Termin hatte. Das Praxispersonal sprach die beiden Polizistinnen an, da sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann in den Räumen aufhielt, der vermutlich alkoholisiert und aggressiv war.

Im Gespräch mit einem Arzt stellte sich heraus, dass es sich um den Tatverdächtigen der Körperverletzung handelte, der wegen einer psychischen Krankheit nun Medikamente von dem Arzt forderte.

Der 45-Jährige schrie umher und versuchte immer wieder den Arzt anzugehen. Die Einsatzkräfte versuchten den Mann zu beruhigen und stellten sich zwischen ihn und das medizinische Personal. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, wurde der Mann unter enormem Kraftaufwand zu Boden gebracht.

Nach dem Eintreffen eines Krankenwagens sollte er in diesen einsteigen, wogegen er sich jedoch wehrte und einem Beamten hierbei in den Schritt trat. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Der 45-Jährige, der einen Atemalkoholwert von über zwei Promille hatte, musste letztlich auf das Krankenbett getragen werden, bevor er vom Rettungsdienst unter Begleitung beider Streifenwagenbesatzungen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. (pol/gm)