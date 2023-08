Eislingen/Fils: Kein Führerschein und unter Alkoholsowie Drogen

Kurz nach 22.30 Uhr fuhr der 52-Jährige in der Hindenburgstraße an eine Kontrollstelle der Polizei heran. Der Mann sah die Beamten und wendete sein Fahrzeug. Die aufmerksamen Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stoppten den Hyundai in der Weingartenstraße. Schnell war klar, warum der 52-Jährige vor der Polizei geflüchtet war. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Zudem schien der Mann unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Das bestätigte der freiwillige Drogentest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Hyundai-Fahrer keinen Führerschein mehr hat. Den hatte er bereits 2018 abgegeben. Den Hyundai musste er stehen lassen. Auf den Mann kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Außerdem setzt sich die Polizei mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

